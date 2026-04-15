ADL-Conte, Tuttosport: "Più facile pensare ad un loro divorzio che a quello Milan-Allegri"
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Secondo quanto riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis avrebbe di fatto messo Antonio Conte davanti a un bivio
Secondo quanto riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis avrebbe di fatto messo Antonio Conte davanti a un bivio. "Lo scudetto è andato e, una volta messa in sicurezza la qualificazione Champions, si potrebbero scoprire le carte tra i due", si legge sul quotidiano.
Un discorso che si intreccia anche con il nome dell’altro grande candidato per la panchina, Massimiliano Allegri: "lo stesso vale per l’altro candidato forte".
Al momento, però, la sensazione è piuttosto chiara: "è più facile pensare a un divorzio consensuale tra Conte e De Laurentiis (l’accordo è fino al 2027) piuttosto che a un addio di Allegri dal Milan". Una prospettiva che, se confermata, aprirebbe scenari importanti per il futuro del Napoli.
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