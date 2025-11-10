Niente sosta per Lukaku: lavorerà per anticipare il rientro

vedi letture

Lukaku accelera per il rientro. Questo l'aggiornamento che arriva dal Corriere dello Sport sul rientro dell'attaccante belga: "E ora, la pausa. La sosta che per qualcuno sarà tale soltanto per modo di dire - i nazionali - e per gli altri invece sarà l’occasione di staccare un po’ la spina da un punto di vista delle pressioni, dello stress legato agli impegni ravvicinati e agli spostamenti.

Conte ha concesso un paio di giorni pieni di relax ai non convocati fissando la ripresa a mercoledì pomeriggio, ma c’è un uomo che non riposerà: Lukaku. Rom, ovviamente non aggregato al gruppo che ha partecipato alla trasferta di Bologna, non ha mai interrotto il suo programma di recupero e non lo farà anche nei prossimi giorni. Il rientro non è ancora vicino ma ormai neanche così lontano: questione di qualche settimana ancora e poi il Napoli recupererà un altro centravanti e soprattutto una pedina fondamentale per temperamento e soluzioni offensive".

