CorSera: "Napoli ora incostante, è mancata adrenalina e velocità"

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha commentato così il pari di ieri del Napoli contro il Parma al Maradona: "Non esi­stono par­tite scon­tate, evi­den­te­mente. E la squa­dra di Conte è diven­tata inco­stante. Il Napoli rac­co­glie un pun­ti­cino col Parma al Mara­dona, terzo pareg­gio di fila, quello che fa più male: l’inter si è allon­ta­nata (6 punti) e sta­sera tocca al Milan.

Lo 0-0 qual­che allarme lo ha creato a Conte — l’alle­na­tore nel suo box (sconta la prima delle due gior­nate di squa­li­fica) — spet­ta­tore di una sfida a cui la sua squa­dra non ha saputo impri­mere ritmo e inten­sità. È man­cata quella dose sana di adre­na­lina che si era vista a San Siro e i cambi — quat­tro rispetto all’inter — hanno disat­teso le aspet­ta­tive: gio­ca­tori con più fre­schezza ma senza velo­cità".