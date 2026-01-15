CorSera: "Napoli ora incostante, è mancata adrenalina e velocità"
L'edizione odierna del Corriere della Sera ha commentato così il pari di ieri del Napoli contro il Parma al Maradona: "Non esistono partite scontate, evidentemente. E la squadra di Conte è diventata incostante. Il Napoli raccoglie un punticino col Parma al Maradona, terzo pareggio di fila, quello che fa più male: l’inter si è allontanata (6 punti) e stasera tocca al Milan.
Lo 0-0 qualche allarme lo ha creato a Conte — l’allenatore nel suo box (sconta la prima delle due giornate di squalifica) — spettatore di una sfida a cui la sua squadra non ha saputo imprimere ritmo e intensità. È mancata quella dose sana di adrenalina che si era vista a San Siro e i cambi — quattro rispetto all’inter — hanno disatteso le aspettative: giocatori con più freschezza ma senza velocità".
