Cronache di Napoli - Allegri prima scelta di ADL se Conte saluta

vedi letture

Molto presto ci sarà l'incontro ormai annunciato tra De Laurentiis e Conte per definire il futuro del tecnico e quindi della squadra. L'obiettivo è quello di trovare un punto d'incontro, dopo le dure parole dell'allenatore post Monza, definire e progettare il futuro. Ma secondo Cronache di Napoli il rischio è anche quello del divorzio qualora Conte non dovesse ricevere le garanzie che chiede (rinforzare la squadra con 6/8 acquisti di livello). In quest'ultimo caso, se Conte lasciasse Napoli, si legge, "per sostituirlo in questo momento Massimiliano Allegri è la prima scelta".