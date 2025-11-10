Flop Napoli, Il Mattino critica Conte per il poco turnover: "Titolarissimi spremuti all'osso!"

La pesante sconfitta contro il Bologna ha acceso un allarme rosso sulla tenuta atletica del Napoli. L'impressione è che la squadra di Antonio Conte sia a corto di energie, stremata dal tour de force tra campionato e impegni infrasettimanali. Anche Il Mattino analizza la crisi, parlando di una "condizione atletica che sembra aver abbandonato la squadra bella e brillante" ammirata a inizio stagione. Non è un caso se gli azzurri appaiono ora lenti e prevedibili in campo.

Il problema, secondo il quotidiano, risiede nella difficoltà a reggere i 90 minuti a causa della mancanza di rotazioni complete. "Spremuti all'osso i titolarissimi", i panchinari risultano quasi inutilizzati, e i troppi infortuni aggravano il quadro. Quel che manca più di tutto è la "brillantezza unita alla velocità nella manovra," indispensabile per il gioco di Conte. Urge ritrovare ossigeno prima che sia troppo tardi.