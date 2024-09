Da Cagliari: "Yerri Mina torna e sfida subito Lukaku"

Domenica prossima, al rientro dalla sosta, il Cagliari ospiterà il Napoli in Nations League. Una gara speciale per Mina e Lukaku, avversari in Premier League e protagonisti nella passata stagione di un agguerrito scontro durante la sfida dell'Olimpico tra i sardi e la Roma. "Cagliari, Mina torna e sfida Lukaku", sottolinea oggi L'Unione Sarda al centro della sua prima pagina.