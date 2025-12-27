Da Cremona: due recuperi per Nicola, le scelte di formazione verso il Napoli

Si avvicina Cremonese-Napoli. Conte deve ancora sciogliere due ballottaggi, come vi abbiamo raccontato, mentre dall'altro lato Davide Nicola sembra aver già scelto l'undici, confermando gran parte dei giocatori impiegati nelle ultime giornate. Secondo quanto arriva da Cremona dai giornalisti di Cuoregrigiorosso, c'è il ritorno di Bianchetti, nella difesa a tre con Terracciano e Baschirotto (se il capitano non ce la dovesse fare, dentro ancora Folino).

In mezzo al campo torna a disposizione Payero dopo la squalifica e si ripenderà subito un posto dal primo minuto contro il Napoli. Gli altri centrocampisti saranno Vandeputte e Bondo. Barbieri agirà da esterno destro, Pezzella invece a sinistra, sul lato di Neres e Politano, ed attacco ancora formato da Bonazzoli e Vardy.