Marea azzurra a Cremona, biglietti polverizzati in mezz'ora: il dato sui napoletani

vedi letture

Caduto il divieto di trasferta per i residenti in Campania, in appena mezz'ora s'è riempito il settore ospiti dello stadio Zini di Cremona. Lo racconta quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando la fame di calcio, partite e trasferte messa a dieta dal calendario e dalla pausa obbligata dalla Supercoppa in Arabia Saudita.

Sono stati polverizzati dunque i 2.450 biglietti messi a disposizione per la sfida di domani contro la Cremonese, ma è plausibile - si legge - che al seguito dei ragazzi di Conte ci saranno anche tifosi residenti altrove, a cominciare dalla Lombardia, autorizzati a comprare i titoli di settori diversi. Lo stadio Zini, comunque, sarà tutto esaurito: un sold out da 15.000 spettatori.

