Restyling Stadio Maradona, sinergia tra Manfredi e Fico: la posizione di ADL

Dall’America’s Cup allo stadio Maradona con vista Europei 2032, gli eventi sportivi sono l’esempio della svolta nei rapporti tra la Regione e il Comune, scrive quest'oggi il quotidiano partenopeo Il Mattino con riferimento alle parole del nuovo presidente della Regione ed il nuovo clima in città. Fico guarda sicuramente con maggiore entusiasmo alla competizione velica in arrivo a Bagnoli rispetto al suo predecessore con la prospettiva che Napoli possa ospitare le competizioni anche nel 2029.

La sintonia c'è anche sul Maradona. Il Comune ha chiesto anche un finanziamento alla Regione che è rimasto, finora, lettera morta. Ora, come accennato da Fico, c’è però la disponibilità a intervenire. Resta il nodo relativo al calcio Napoli che punta su un nuovo stadio: Manfredi si dice pronto a collaborare, pur rimarcando i problemi già sollevati sul progetto Caramanico. Come è noto, De Laurentiis si dice convinto di offrire alla città un progetto competitivo, realizzabile e in grado di valorizzare un pezzo di periferia.