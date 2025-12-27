Mal di trasferta da cancellare, Gazzetta: "Bivio a Cremona dopo 7 ceffoni sonori"

Mal di trasferta da cancellare per il volo Scudetto, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, raccontando che la Supercoppa può dare la spinta per il cambio di rotta dopo sette sconfitte esterne tra campionato e Champions. Lontano dal Maradona è stato un percorso parecchio accidentato, avviato a Manchester, a casa di Guardiola, ma in inferiorità numerica, proseguito però poi contro il Milan, poi a Torino ed Eindhoven, subendo "ceffoni sonori che lasciano il segno anche nell’anima, che scuotono, che alimentano anche sospetti".

Col Psv si aprì un processo e poi a Bologna fu Antonio Conte ad avviarne uno intero ed in pubblica piazza dopo l’ennesima trasferta da incubo. Il Napoli però si è rialzato da quel post partita choc: cinque vittorie tutte pesanti, ma poi ha pagato - umanamente e atleticamente - tra Lisbona e Udine, le ultime ferite suturate poi con due capolavori di interpretazione tra il Milan e il Bologna a Riad. Ed ora Cremona: "Uno spartiacque, perché arriva dopo il trionfo di Riad, si porta appresso un bel po’ della ruggine di questo avvio di campionato e introduce ad un mese tecnicamente complesso, si potrebbe dire persino terrificante".