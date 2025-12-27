Conte studia la coppia Hojlund-Lukaku, CorSera: "Il feeling tra i due aiuta..."
TuttoNapoli.net
Antonio Conte studia la coppia da sogno Hojlund-Lukaku. Lo scrive quest'oggi il Corriere della Sera, raccontando che a dargli una mano è proprio il feeling fra i due centravanti. Lo si è visto anche a Riad, nella finale della Supercoppa, col belga ad abbracciare il danese dopo lo show contro il Bologna in finale.
Big Rom è un fedelissimo di Antonio Conte fin dai tempi dell’Inter. In attesa di vedere se i due davvero potranno coesistere o, più facilmente, se sarà solo a gara in corso, il ritorno di Lukaku alza il livello della competizione in attacco, già dalla trasferta-trappola a Cremona di domani. Romelu non gioca dal 14 agosto, dal grave infortunio muscolare alla coscia destra nell'ultimo test estivo.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Elmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com