Conte studia la coppia Hojlund-Lukaku, CorSera: "Il feeling tra i due aiuta..."

Conte studia la coppia Hojlund-Lukaku, CorSera: "Il feeling tra i due aiuta..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

Antonio Conte studia la coppia da sogno Hojlund-Lukaku. Lo scrive quest'oggi il Corriere della Sera, raccontando che a dargli una mano è proprio il feeling fra i due centravanti. Lo si è visto anche a Riad, nella finale della Supercoppa, col belga ad abbracciare il danese dopo lo show contro il Bologna in finale.

Big Rom è un fedelissimo di Antonio Conte fin dai tempi dell’Inter. In attesa di vedere se i due davvero potranno coesistere o, più facilmente, se sarà solo a gara in corso, il ritorno di Lukaku alza il livello della competizione in attacco, già dalla trasferta-trappola a Cremona di domani. Romelu non gioca dal 14 agosto, dal grave infortunio muscolare alla coscia destra nell'ultimo test estivo.