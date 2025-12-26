Formazione Napoli, Gazzetta: "Conte conferma tutti: un solo dubbio"

Formazione Napoli, Gazzetta: "Conte conferma tutti: un solo dubbio"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Si torna subito in campo, domenica il Napoli sfiderà la Cremonese per il campionato. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di Conte per la prossima trasferta degli azzurri: "Dopo la vittoria in Supercoppa Conte dovrebbe riconfermare lo stesso undici della finale di Riyad: in difesa Juan Jesus in vantaggio su Buongiorno". Dunque a quanto pare per Conte un solo dubbio di formazione rispetto alla finale col Bologna a Riyadh. Sulla Cremonese, ecco le ultime di formazione: "Nicola ritrova Payero, che ha scontato la squalifica, ma perde per lo stesso motivo Ceccherini, espulso contro la Lazio: al suo posto Folino".
 