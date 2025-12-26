Formazione Napoli, Gazzetta: "Conte conferma tutti: un solo dubbio"
TuttoNapoli.net
Si torna subito in campo, domenica il Napoli sfiderà la Cremonese per il campionato. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di Conte per la prossima trasferta degli azzurri: "Dopo la vittoria in Supercoppa Conte dovrebbe riconfermare lo stesso undici della finale di Riyad: in difesa Juan Jesus in vantaggio su Buongiorno". Dunque a quanto pare per Conte un solo dubbio di formazione rispetto alla finale col Bologna a Riyadh. Sulla Cremonese, ecco le ultime di formazione: "Nicola ritrova Payero, che ha scontato la squalifica, ma perde per lo stesso motivo Ceccherini, espulso contro la Lazio: al suo posto Folino".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com