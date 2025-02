Da Milano fanno notare: "Calhanoglu non è più lo stesso"

Hakan Calhanoglu non brilla e l'Inter non gira. Il turco quest'anno non ha ancora replicato l'ottima ultima annata anche a causa di diversi problemi fisici.

Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "I nerazzurri hanno smarrito la luce del faro turco e ormai da alcune settimane Simone Inzaghi è diviso tra la necessità di farlo giocare per rilanciarlo al più presto e quella mancanza di condizione che si palesa quando viene mandato in campo - si legge -. I limiti più recenti si sono rivisti anche domenica sera sul campo della Juve, dove l’ex Milan in una sfida delicata non è riuscito a salire in cattedra e ha dato poca pulizia alla manovra rispetto ai suoi abituali standard di rendimento".