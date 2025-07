Ndoye, la richiesta monstre ed il 'solito' Zanoli: il punto sulla trattativa

vedi letture

Il Napoli sta continuando a inserire nei dialoghi col Bologna anche la figura di Dan Ndoye, l’altro esterno nel mirino per completare (con Lang) le coppie delle ali a disposizione di Conte. Così come per Sam Beukema, per l'esterno il Bologna non fa sconti: la richiesta è di 45 milioni. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto su questa trattativa.

"Sono due trattative parallele, viaggiano divise, e per entrambe Zanoli può diventare la carta capace di sbloccarne almeno una. Il Napoli ci riproverà. Per Ndoye si è già portato avanti. C’è tra le parti un accordo di massima. D’altronde piaceva già da gennaio come sostituto di Kvara. Il Napoli non lo ha mai perso di vista. È perfetto per il calcio di Conte: copre tutta la fascia, gioca sia a destra che a sinistra, è migliorato in zona gol (9 nell’ultima stagione) e sa sacrificarsi senza affanni. Insomma, è un esterno completo. Che però costa tanto. E il Bologna con il Napoli è stato chiaro. Un passo alla volta. Questi sono i giorni di Beukema. Forse le ore. Il traguardo è vicino".