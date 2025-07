Da Bologna si rassegnano: "Beukema andrà al Napoli, club ha già preso il sostituto"

Il Napoli è ormai vicino alla chiusura per Sam Beukema. La società partenopea ha raggiunto un’intesa con il Bologna per il difensore olandese, avvicinandosi in maniera significativa alle richieste rossoblù. La fumata bianca è attesa a breve secondo le informazioni raccolte dall'edizione odierna del Corriere di Bologna.

Nel frattempo, il Bologna si prepara a sostituirlo con Martin Vitik, centrale classe 2003 dello Sparta Praga. Alto 193 cm, il difensore arriverà per 13 milioni più 2 di bonus, cifra leggermente superiore alla clausola per consentire un pagamento dilazionato. Il giocatore era già stato vicino al club emiliano un anno fa. Le visite mediche sono previste per il weekend. Nonostante la giovane età (22 anni), Vitik vanta già 28 presenze in competizioni europee.