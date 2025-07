Non solo McFratm: il Napoli ha registrato anche la rovesciata scudetto di McTominay

La SSC Napoli prosegue nella strategia di branding legata alla figura di Scott McTominay, e dopo aver depositato il nome “McFratm”, ora trasforma anche la celebre rovesciata dello scozzese, realizzata contro il Cagliari nell'ultima di campinoato, in un marchio ufficiale. Come riporta Il Mattino, il club ha registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una nuova immagine stilizzata, in celeste su sfondo bianco, che riproduce il gesto tecnico del numero 8 azzurro.

La richiesta di registrazione riguarda una vasta gamma di categorie merceologiche: si va dagli orologi alle spille, dagli articoli di cartoleria agli zaini scolastici, fino ai boccali da birra, piatti e perfino macchinette del caffè. Una mossa che conferma la volontà del club partenopeo di capitalizzare sull’impatto mediatico e commerciale del centrocampista scozzese, diventato in poco tempo uno dei simboli del nuovo ciclo azzurro.