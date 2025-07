Chiesa pista sempre viva, Gazzetta: "L'idea è il prestito con diritto di riscatto"

vedi letture

Il Napoli continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e, secondo La Gazzetta dello Sport, tiene viva la pista che porta a Federico Chiesa. L’attaccante italiano, reduce da una stagione deludente al Liverpool, vuole tornare in Serie A per rilanciarsi. La dirigenza azzurra, alle prese con le difficoltà nella trattativa per Dan Ndoye del Bologna, valuta Chiesa come una concreta alternativa.

L’idea è quella di un'operazione in prestito con diritto di riscatto, ipotesi che potrebbe interessare i Reds. Chiesa, dal canto suo, ha bisogno di continuità per tornare protagonista anche in chiave Nazionale, e Napoli potrebbe rappresentare il trampolino ideale per ritrovare spazio e motivazioni ai massimi livelli.