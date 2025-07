"La concorrenza si aggrappa al doppio impegno": per Gazzetta è la Champions l'unica incognita

Napoli e l’unica incognita del doppio impegno. Per la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la squadra allenata da Antonio Conte è al momento la grande favorita per la prossima stagione, con la squadra che ha aumentato il gap sulle rivali dopo lo scudetto conquistato lo scorso 23 maggio. Per la rosea, però, l'unica variante sarà rappresentata da come la rosa azzurra saprà gestire il doppio impegno, non avendo disputato le coppe nella scorsa stagione.

"Le opzioni sono diverse e variabili a seconda dei giocatori, degli avversari e delle competizioni. Perché il Napoli dovrà navigare nel vasto mare della Champions. Fine del vantaggio della competizione unica, come nel 2024-25. Riuscirà il Napoli a gestire il doppio impegno? La concorrenza per lo scudetto si aggrappa a questo, all’usura e allo stress" scrive la rosea.