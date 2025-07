Osimhen è il sogno della Juve, Gazzetta: "Il problema resta il costo"

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen resta un obiettivo concreto della Juventus, che da mesi lavora sottotraccia per portare l’attaccante nigeriano a Torino. Il club bianconero avrebbe già ottenuto il gradimento del giocatore, ma resta da superare lo scoglio economico come spiega il quotidiano.

"Osimhen è da mesi il sogno della Signora, che già da tempo ha incassato il sì del giocatore. Il problema è il costo, più del cartellino che dello stipendio. Osi ha una clausola di 75 milioni di euro e uno stipendio da 9 milioni netti, però può contare sui benefici del Decreto Crescita. Kolo è un'operazione che la Juventus vorrebbe fare ancora in prestito, con un riscatto già fissato per il 2026, e guadagna circa 7 milioni ma non gode degli stessi sgravi fiscali del nigeriano. Se arriverà Osimhen, la Juve sarà costretta a mollare Kolo Muani, sempre che il Psg non accetti un prestito senza obbligo e il calciatore una cospicua riduzione dell'ingaggio".