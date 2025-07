Tutto pronto per Lang e Beukema: ecco quando possono essere annunciati

Due nuovi colpi in arrivo per il Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, Noa Lang e Sam Beukema sono pronti a diventare ufficialmente due nuovi rinforzi per la squadra di Antonio Conte. Entrambi gli affari sono in dirittura d’arrivo e l’annuncio è atteso per la prossima settimana. Per Lang è in corso lo scambio di documenti con il PSV Eindhoven, dopodiché l’attaccante olandese potrà partire alla volta dell’Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Operazione simile anche per Beukema, anch’egli pronto a vestire la maglia dei campioni d’Italia. Entrambi i giocatori sono attesi a Roma per le visite mediche nei prossimi giorni e dovrebbero essere a disposizione di Conte già dal raduno del 15 luglio a Castel Volturno per partire poi verso Dimaro sottolinea Repubblica.