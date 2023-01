Da Torino, La Stampa: "Disparità di trattamento per il Napoli con Osimhen"

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa torna a parlare del caso plusvalenze coi 15 punti di penalizzazione per la Juventus

Non solo la Juventus nel calderone delle plusvalenze fittizie. C'è dentro anche il Napoli, per l'affare che ha portato in azzurro Victor Osimhen dal Lille in cambio di 50 milioni più alcune contropartite tecniche valutate in totale circa 21 milioni. Ne ha parlato questa mattina La Stampa, riportando che la Procura di Napoli ha prorogato di 6 mesi le indagini su un presunto reato di falso in bilancio del Napoli nell'ambito dell'acquisto dell'attaccante.