Da Torino - Non solo l'Inter: Il Napoli accarezza la suggestione di un 10 argentino

Non c'è solo l'Inter su Paulo Dybala. Come si legge sulle colonne de La Stampa, un parametro zero così stuzzica la fantasia di diversi club: sulla Joya può irrompere la Roma, ritenendo Dybala ideale per il gioco di José Mourinho (due trequartisti alle spalle di Tammy Abraham), mentre il Napoli, al di là del vuoto di fantasia scavato da Lorenzo Insigne e della perfetta compatibilità con Victor Osimhen, accarezza la suggestione di un numero 10 argentino. All'estero invece c'è l'Atletico Madrid in prima fila.