Dal 2021 il Napoli e la Coppa Italia non vanno più d'accordo

Per risalire ad un cammino di alto livello in Coppa Italia, che il club azzurro ha conquistato sei volte, tre sotto la gestione De Laurentiis, bisogna risalire al 2021 con la semifinale persa contro l’Atalanta. Lo ricorda l'edizione odierna di Repubblica: "In panchina c’era l’attuale ct Rino Gattuso che nel 2020 aveva conquistato il trofeo in finale con la Juve nella stagione condizionata dal Covid.

Da allora il Napoli e la Coppa Italia non sono andati più tanto d’accordo. Le idee sono chiare: cancellare le quattro delusioni consecutive e proseguire il cammino nella competizione tricolore. In palio c’è un posto ai quarti di finale (sempre al Maradona) contro la vincente di Fiorentina-Como che si gioca addirittura il 27 gennaio. Follie del calendario".