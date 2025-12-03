Conte e quell'incredibile tabù da sfatare in Coppa Italia: il dato

Conte e quell'incredibile tabù da sfatare in Coppa Italia: il datoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

E poi ci sarebbe anche un tabù da sfatare per Antonio Conte. La Coppa Italia, infatti, resta l’unico trofeo italiano che manca nella bacheca da allenatore del tecnico del Napoli.  Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul tecnico azzurro, pronto a fare un ampio turnover contro il Cagliari in Coppa Italia:  

"Che ha vinto cinque scudetti con tre club diversi, unico in Italia a riuscirci. Ma che la coppa nazionale è riuscito a vincerla soltanto in Inghilterra, con il Chelsea. Ai tempi della Juve, perse una finale nell’anno del record dei punti in A proprio contro il Napoli. Vincerla in azzurro varrebbe di più" sottolinea la rosea.