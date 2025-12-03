La grande occasione di Lucca: ha giocato appena 47' nelle ultime 5 gare

vedi letture

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Conte stravolgerà la formazione e Lorenzo Lucca dovrà provare a stravolgere la sua esistenza azzurra. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non proprio esaltante, dicevamo, considerando le doti e la personalità dimostrate con l’Udinese e anche nella parentesi in Nazionale finita in pausa: un gol in 17 partite (15 le presenze), il 22 settembre in campionato contro il Pisa al Maradona.

Un digiuno lungo 72 giorni (oggi), 13 partite consecutive e 1.178 minuti compresa la Champions. A completare il quadro, la continuità smarrita: l’ultima da titolare di 5 complessive a Lecce il 28 ottobre, e appena 47 minuti collezionati nelle precedenti cinque. Tutto chiaro, vero? Ecco perché la partita di oggi contro il Cagliari, per lui, sarà un’occasione da sfruttare".