Voglia di Napoli: 3mila biglietti last-minute per la sfida al Cagliari

Grande risposta del pubblico partenopeo per la sfida al Cagliari. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Festivo o feriale pari sono: e in due notti che sono così diverse, alla fine si resta persino sbalorditi a scoprire terribilmente eguali, mica simili. Napoli-Cagliari va in scena in un mercoledì altrimenti banale, sarebbe un giorno come gli altri se non ci si accorgesse che in cinquantamila, in pieno pomeriggio, si metteranno in fila per gustarsi una partita di Coppa Italia.

Ai quarantasettemila biglietti già acquistati, o ricevuti in omaggio con l’abbonamento, se ne aggiungeranno – secondo previsioni che paiono incontestabili – altri tremila last minute che provvederanno a rendere magica l’atmosfera. E così, facendo finta di niente, (quasi) si riempirà uno stadio in cui domenica, in notturna, sarà impossibile far cadere pure uno spillo, perché è già tutto scritto, ma da anni, da decenni, da sempre".