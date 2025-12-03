Piste alternative a Mainoo, Gazzetta: "Sondato Taylor dell'Ajax"

Il Napoli, come noto, è a caccia di un centrocampista per il mercato di gennaio per sopperire agli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour. Tra i nomi sul taccuino, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Taylor dell'Ajax: "Al Manchester United ha chiesto la disponibilità di Kobbie Mainoo (20), che piace e anche tanto; altrimenti, bisognerà tentare altrove, per esempio con l’Udinese per Atta (23 tra un mese o poco più) che ha una valutazione già da far tremare.

Oppure con il Genoa, per Frendrup (24), danese al quale può essere d’aiuto Hojlund, per spiegargli Napoli. Ma il calcio è un mondo, ha mediani e interditori ovunque, e Manna ha cominciato a sondare ovunque, anche in Olanda, all’Ajax, dove c’è Taylor (23), per il quale la spesa (non necessariamente folle) si può fare. Verranno giorni caldissimi, a gennaio.