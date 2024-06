Dalle Europee agli Europei: Spalletti dovrà difendere il titolo di Mancini

L’augurio è che si possa ripetere con l’azzurro dell’Italia in modo tale da farci trascorrere una bella estate come tre anni fa.

Fonte: di Salvatore Caiazza per Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È tutto pronto. Due giorni e si comincia in Germania. L'edizione odierna de Il Roma scrive così dell'imminente inizio degli Europei: "Ci siamo appena lasciati alle spalle le elezioni Europee che subito ci dobbiamo tuffare negli Europei di calcio 2024. Le urne elettorali hanno premiato il governo italiano mentre hanno bocciato gli esecutivi più importanti degli altri paesi (vedi Francia e Germania). Si spera, dunque, che anche l’Italia di Spalletti possa dettare legge in terra teutonica. D’altronde gli azzurri arrivano a questa competizione da campioni in carica. Nel 2021 ci pensò Roberto Mancini a portare a casa un trofeo inizialmente insperato. Fu bellissimo festeggiare in una estate ancora scossa dal Covid. Si vinse ai rigori contro i padroni di casa dell’Inghilterra a Wembley per 3-2 dopo che i tempi supplementari erano finiti 1-1. Il percorso della fase a gironi fu tranquillo.

Successi contro Turchia (3-0), Svizzera (3-0) e Galles (1-0). Agli ottavi contro l’Austria ci pensarono Chiesa e Pessina a far esultare gli italiani dopo che al 90’ si era sullo 0-0. Tutto accadden ell’overtime. Ai quarti con il Belgio l’allora capitano del Napoli, Insigne siglò un gran gol dopo l’1-0 di Barella. Inutile la rete di Lukaku. E si volò in semifinale dove dagli undici metri si mandò a casa la Spagna. E si arrivò in finale. Dove i padroni di casa inglesi andarono in vantaggio subitocon Shaw. Pareggiò i conti Bonucci. Stavolta alla lotteria dei rigori salì in cattedra Donnarumma che parò i penalty a Rashford, Sancho e Saka. E via a festeggiare. Fu un epilogo bellissimo per Mancini. Che poi non riuscì a conquistare il pass per il Mondiale purtroppo. Adesso è tutto nelle mani di Spalletti. In riva al Golfo sappiamo bene di cosa è capace di fare Lucianone. Con il Napoli ha fatto un’opera d’arte. L’augurio è che si possa ripetere con l’azzurro dell’Italia in modo tale da farci trascorrere una bella estate come tre anni fa. Poi tutti a tifare per gli altri azzurri. Quelli di Conte.