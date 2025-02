Damascelli contro Inzaghi: "Suoi lamenti si trasformano in tensione controproducente"

Così scrive Tony Damascelli dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus su Libero

I lamenti di Inzaghi si trasformano in una tensione inutile e controproducente. Così scrive Tony Damascelli dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus su Libero: "Fuochi d’artificio a Fuorigrotta, l’Inter ha perso, la Juventus confeziona un regalo sontuoso al Napoli, il famoso derby d’Italia (Gianni Brera) premia la volontà dei bianconeri, Inter presuntuosa, modesta e disarmante nella ripresa, cinque cambi di Inzaghi in evidente affanno nervoso, molti errori, un palo di Dumfries che approfitta di vuoto nella fascia esterna della Juventus, attacco nerazzurro incredibilmente scentrato nei piedi di Lautaro, in quello bianconero Kolo Muani spinge, inforca, prova e da una sua giostra folle è nato il gol di Conceiçao.

Risultato che rende felice Antonio Conte e permette alla Juventus di agganciare il quarto posto della Lazio e trova le vitamine per la trasferta di Champions, l’Inter è in involuzione e i lamenti del suo allenatore non producono alcun effetto, anzi si trasformano in una tensione inutile e controproducente".