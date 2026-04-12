De Bruyne oggi può siglare un nuovo record: solo un altro ci è riuscito in tutta Europa

De Bruyne oggi può siglare un nuovo record: solo un altro ci è riuscito in tutta EuropaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
C’è anche Kevin De Bruyne al centro della sfida tra Parma e Napoli, con il belga pronto a inseguire un traguardo storico.

C’è anche Kevin De Bruyne al centro della sfida tra Parma e Napoli, con il belga pronto a inseguire un traguardo storico. Come sottolinea Corriere dello Sport, il centrocampista può diventare il secondo nel suo ruolo a raggiungere quota 100 gol nei top cinque campionati europei, alle spalle di Marco Reus.

De Bruyne cerca il gol numero 100

A Parma sarà la terza gara da titolare consecutiva dopo il rientro, un segnale importante. E chissà che proprio oggi non possa arrivare il gol numero 100: “Un traguardo prestigioso, che lo proietterebbe nella storia del calcio europeo”.