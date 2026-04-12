Conte ha un solo vero dubbio di formazione: "In partitella ne hanno giocata una a testa"
Il Napoli si prepara alla sfida di Parma con alcune novità importanti nell’undici iniziale. Come riportato da Tuttosport, Antonio Conte è orientato a rilanciare dal primo minuto sia Hojlund che Politano. “Due le novità e riguardano due big del gruppo: Politano e Hojlund”, si legge. L’esterno italiano, in ballottaggio con Gutierrez, sembra in vantaggio per una maglia da titolare, mentre il centravanti danese, recuperato dal virus gastrointestinale, tornerà a guidare l’attacco dopo l’assenza contro il Milan.
L'unico vero dubbio di Conte: Milinkovic-Savic o Meret?
Resta però un dubbio importante tra i pali: “Milinkovic Savic è favorito su Meret, anche se in settimana nelle partitelle hanno giocato un tempo a testa”. Una decisione che verrà presa soltanto nelle ultime ore prima del match.
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