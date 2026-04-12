Conte ha un solo vero dubbio di formazione: "In partitella ne hanno giocata una a testa"

vedi letture

Il Napoli si prepara alla sfida di Parma con alcune novità importanti nell’undici iniziale.

Il Napoli si prepara alla sfida di Parma con alcune novità importanti nell’undici iniziale. Come riportato da Tuttosport, Antonio Conte è orientato a rilanciare dal primo minuto sia Hojlund che Politano. “Due le novità e riguardano due big del gruppo: Politano e Hojlund”, si legge. L’esterno italiano, in ballottaggio con Gutierrez, sembra in vantaggio per una maglia da titolare, mentre il centravanti danese, recuperato dal virus gastrointestinale, tornerà a guidare l’attacco dopo l’assenza contro il Milan.

L'unico vero dubbio di Conte: Milinkovic-Savic o Meret?

Resta però un dubbio importante tra i pali: “Milinkovic Savic è favorito su Meret, anche se in settimana nelle partitelle hanno giocato un tempo a testa”. Una decisione che verrà presa soltanto nelle ultime ore prima del match.