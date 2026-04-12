Effetto De Bruyne: differenza clamorosa di vittorie tra quando c'è e quando non c'è, il dato

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Il Napoli sarà impegnato oggi a Parma, alla ricerca della sesta vittoria consecutiva. Da quando è rientrato Kevin De Bruyne, di fatto, gli azzurri le hanno vinte tutte. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Il Napoli è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, di cui quattro su quattro da quando Kevin De Bruyne è tornato dopo l’infortunio: Torino, Lecce, Cagliari, Milan.

Un caso? Può darsi, magari, chissà. O forse no, considerando il calibro del personaggio e il sostegno delle statistiche: la squadra di Conte vanta il 73,3% di vittorie stagionali in tutte le competizioni con Kdb in campo, undici su quindici partite, mentre senza di lui la media crolla al 46%, tredici su ventotto.