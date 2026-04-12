Nuovo presidente Figc, la Serie A spinge per Malagò: solo due club contrari
La corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo e la giornata di domani potrebbe già offrire indicazioni importanti. Come sottolinea Il Giornale, l’assemblea della Lega Serie A in programma a Milano sarà il primo vero banco di prova per la candidatura di Giovanni Malagò. “Conosceremo il primo pubblico orientamento sul conto di Malagò, sostenuto dalla maggioranza dei club”, si legge. Tuttavia, non manca chi si oppone: Claudio Lotito, insieme ad alcune società come l’Udinese, spinge per una soluzione alternativa, ovvero il commissariamento per segnare una discontinuità con la gestione precedente.
Malagò in pole
Sul piano politico-sportivo, un ruolo chiave potrebbe giocarlo Gabriele Gravina, “l’unico in grado di garantire i voti del sindacato calciatori e allenatori”. Numeri alla mano, con il supporto della Lega Pro guidata da Matteo Marani, la coalizione pro Malagò potrebbe raggiungere il 60% e chiudere la partita senza il contributo della Lega Dilettanti. Uno scenario in evoluzione, che nelle prossime ore potrebbe delineare il futuro del calcio italiano.
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