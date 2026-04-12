Parma-Napoli, sfida speciale per Manna: al Tardini ritrova il suo mentore

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Il direttore sportivo del Napoli ritroverà Federico Cherubini, oggi amministratore delegato del Parma e figura chiave nella sua crescita professionale

Non sarà una partita come le altre per Giovanni Manna, protagonista di un incrocio carico di significato al Tardini. Come racconta Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli ritroverà Federico Cherubini, oggi amministratore delegato del Parma e figura chiave nella sua crescita professionale. I due sono legati da un passato comune alla Juventus, dove “Cherubini rappresentò una sorta di guida per Manna, inserendolo nel proprio gruppo di lavoro nel 2019”.

La sfida tra maestro e allievo

Un rapporto che ha segnato l’inizio del percorso dell’attuale ds azzurro, allora reduce dall’esperienza al Lugano. Oggi, però, spazio al campo: il Napoli cerca punti fondamentali per inseguire l’Inter, mentre il Parma punta alla salvezza. Al fischio finale, oltre alla sfida sportiva, ci sarà inevitabilmente anche “una stretta di mano e un abbraccio tra maestro e allievo”, a suggellare un legame che va oltre il risultato.