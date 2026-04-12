Con le piccole non si può sbagliare più: ecco quanti punti hanno tolto al Napoli

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Contro il Parma, al Tardini, il Napoli avrà l'opportunità di mettersi per qualche ora almeno a -4 dall'Inter e di non perdere altri punti con le piccole.

Contro il Parma, al Tardini, il Napoli avrà l'opportunità di mettersi per qualche ora almeno a -4 dall'Inter e di non perdere altri punti con le piccole. Lo si legge sul Corriere dello Sport: "Oggi il Napoli proverà anche a centrare la terza vittoria in trasferta e il terzo clean sheet consecutivi, per la prima volta in questa Serie A (al massimo due e due, finora).

Il Napoli, insomma, ha tutto il tempo di migliorare se stesso in campionato e finanche le statistiche dell’annata tricolore con sette partite da giocare, ma prima di tutto dovrà vedersela con il Parma. Una delle complici della frenata scudetto che all’andata hanno visto i campioni d’Italia in carica cedere ben 10 punti a squadre che oggi come allora occupano posizioni in classifica dalla decima in giù".