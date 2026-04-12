Conte-Italia, Repubblica: resta in pole! I motivi che convincono la Figc

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Il futuro della Nazionale italiana resta in evoluzione, ma una certezza sembra emergere con sempre maggiore forza: Antonio Conte è il candidato principale per il ruolo di commissario tecnico. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nome dell’attuale allenatore del Napoli è “in pole position” per guidare gli azzurri dopo l’interim affidato a Silvio Baldini. “Conte è la prima scelta dei media, del popolo e del prossimo presidente federale”, si legge. Un riconoscimento legato soprattutto ai numeri: “Migliora le squadre che prende, con +107 punti e +26 posizioni”, oltre alla capacità di trasmettere intensità e mentalità vincente.

Conte, per la Nazionale non c'è alternativa più convincente

Non mancano però le riflessioni sul suo profilo: “È un tecnico che porta risultati immediati, ma nel tempo può andare incontro a difficoltà dopo l’impennata iniziale”. Il suo percorso è segnato da successi in campionato e da addii spesso rimpianti. La sensazione, però, è che al momento non ci sia alternativa più convincente: “È sicuramente il migliore dei ct possibili oggi”. Resta da capire se il progetto sarà sostenibile nel lungo periodo.