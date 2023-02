Demme out dalla Champions, Cdm: "Per Spalletti al suo posto ci sono già 2 soluzioni"

Demme non è stato inserito in lista per la Champions League. Qual è il motivo?

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Demme non è stato inserito in lista per la Champions League. Qual è il motivo? Prova a fare chiarezza l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Demme a causa delle limitazioni relative alla composizione dell’organico. Demme ha giocato soltanto 19 minuti, meno di tutti e nel ruolo di vice Lobotka Spalletti ha spiegato di avere anche altre soluzioni come Ndombele o Gaetano".