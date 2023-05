"Dia gli scappa via, ma non doveva marcarlo lui": le pagelle di Osimhen

Non è stato ieri il giorno della festa scudetto del Napoli, anche perché non poteva non segnare Victor Osimhen.

Non è stato ieri il giorno della festa scudetto del Napoli, anche perché non poteva non segnare Victor Osimhen. Per La Gazzetta dello Sport è comunque da 6: "Con un paio di colpi di testa arriva vicino al gol, ma trova un reattivo Ochoa. Dia gli scappa via con un tunnel sull'azione del gol, ma non toccherebbe a lui marcarlo". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Non si risparmia, sul pari della Salernitana sta lì, come un difensore, e lascia che Dia gli scappi via. Ma la sua natura è un'altra".

Per Tuttosport "si è battuto su ogni pallone e ha cercato il gol scudetto per tutta la durata del match. Sul pari di Dia, qualche colpa ce l'ha anche lui" e merita un 6. Più severo il Corriere della Sera, che gli assegna un 5: "L'uomo mascherato va vicino al gol di testa, ma si fa saltare troppo facilmente da Dia sul gol del pari". Infine è da 6,5 per TMW: "Ingaggia un duello rusticano con Ochoa. Sono sue le prime due occasioni del match ma il portiere della Salernitana si supera respingendo molto bene i suoi colpi di testa da posizione ravvicinata. Non è un difensore e si vede quando deve fronteggiare Dia in occasione dell’1-1".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5