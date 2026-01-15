Dieci punti persi contro le piccole: che rimpianto per il Napoli
Dieci punti che non tornano più, che sanno di rimpianto per il Napoli nella rincorsa verso la vetta. Dieci punti persi contro squadre sulla carta alla portata, quelle che sinteticamente vengono definite da «parte destra della classifica» e che invece, al Maradona o in casa proprio, hanno gonfiato il petto impedendo al Napoli di conquistare terreno su cui far fiorire le proprie ambizioni.
Il Parma di Cuesta si aggiunge all’elenco che, da inizio campionato, comprende anche le sconfitte di Torino e Udine e il pari della scorsa settimana sempre a Fuorigrotta contro l’Hellas Verona. Dieci punti potenziali lasciati ad altri che rischiano di pesare nel totale di una classifica che per il momento resta comunque provvisoria con ancora (quasi) un intero girone di ritorno ancora tutto da vivere. Ma adesso i punti cominciano a pesare e certi calcoli iniziano ad avere un senso. Lo ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola.
