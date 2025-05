Doppio interesse in casa Udinese: per Lucca il club chiede una cifra monstre

Il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo mercato estivo: arriveranno sicuramente un difensore ed un attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. Con tre competizioni da affrontare nella prossima stagione, sarà fondamentale alzare il livello qualitativo dell’organico. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha predisposto una prima short list di obiettivi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Tra i nomi emersi, si registra un doppio interesse per alcuni giocatori dell’Udinese. Il primo è il difensore Oumar Solet, sotto contratto con il club friulano per altri due anni. Il secondo è Lorenzo Lucca, attaccante che piace particolarmente ad Antonio Conte. L’Udinese, al momento, valuta il suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro.