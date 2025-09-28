Due parole d'ordine in vista del Milan: così Conte ha preparato il match

Antonio Conte contro Massimiliano Allegri, Milan contro Napoli. Questo è il messaggio trasmesso dall'allenatore azzurro in conferenza stampa, come si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Le parole d’ordine di Conte sono: pazienza e fiducia, il percorso è evidentemente a lungo termine, e al di là del risultato contro il Milan, prevede l’inserimento di giocatori giovani e ancora inesperti. Marianucci, difensore arrivato dall’empoli, anni 21, è un altro degli indiziati di stasera. Magari a gara in corso, come rimedio in più alla penuria di difensori. «Settimana dura» insiste Conte".