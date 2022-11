Due settimane di sosta, poi la Turchia: il programma del Napoli

L'edizione odierna di Repubblica scrive del programma del Napoli dopo aver disputato l'ultima gara del 2022 contro l'Udinese.

Due settimane di respiro (per quelli non impegnati al Mondiale) e poi ritorno al lavoro. L'edizione odierna di Repubblica scrive del programma del Napoli dopo aver disputato l'ultima gara del 2022 contro l'Udinese.

"Spalletti ha subito mandato in vacanza per un paio di settimane i suoi giocatori e ha suggerito alla società di organizzare all’inizio di dicembre un ritiro in Turchia, ad Antalya, sul modello di quello estivo. Il programma (previste pure tre partite amichevoli) sarà ufficializzato a breve, sempre che l’attentato di ieri a Istanbul non cambi in extremis i piani. Nulla sarà comunque lasciato al caso per dare l’assalto al terzo scudetto. L’uomo al comando non è solo: alle sue spalle c’è tutta la città".