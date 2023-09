E' Retegui l'MVP di Genoa-Napoli: "Inventa un gol e lotta su tutti i palloni"

Secondo gol in campionato, il primo - dopo la doppietta in Coppa Italia - davanti al pubblico amico.

Secondo gol in campionato, il primo - dopo la doppietta in Coppa Italia - davanti al pubblico amico. Mateo Retegui si sta confermando uomo d'area di rigore e ieri sera ha realizzato il gol del 2-0 contro il Napoli. "Si inventa il gol del raddoppio, roba da centravanti vero. Prima, da un suo tiro nasce il corner dell’1-0. Gran lavoro per la squadra" scrive la Gazzetta dello Sport. "Lotta su tutti i palloni, non molla mai. E segna un gol da attaccante vero sotto la Nord" l'analisi di Tuttosport. Questo il commento di TMW: "Centravanti di lotta e di governo: primo difensore in fase di non possesso, mette in mostra le doti in acrobazia. Testa i riflessi di Meret con un destro velenoso, sono le prove generali per il gol del raddoppio".

TuttoMercatoWeb.com: 7 Gazzetta dello Sport: 7 Tuttosport: 7 Corriere dello Sport: 7 Corriere della Sera: 7 Il Secolo XIX: 7 Genoanews1893.it: 8