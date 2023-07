Ecco chi sarà il 'Caronte' di Garcia nello spogliatoio azzurro

"L’uomo che consentirà al nuovo allenatore di capire ogni sfumatura che diventa importante nella dinamica di un gruppo"

Un vecchio legame che torna attuale: Rudi Garcia ha ritrovato Anguissa. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive del ritorno a Dimaro del centrocampista camerunense, vecchia conoscenza del tecnico azzurro.

"Intanto ieri pomeriggio si è aggregato ai compagni Frank Zambo Anguissa (e anche Gollini) applauditissimo dai tifosi. Oltre ad essere un caposaldo del centrocampo dello scudetto, il camerunese è una delle chiavi di lettura del tecnico francese che lo lanciò giovanissimo nel 2016 a Marsiglia. Rudi lo chiama “le petit”, anche se Anguissa è uno che di piccolo ha ben poco, considerando quanto sia fisico il suo modo di stare in campo. Comunque sia per Garcia, Anguissa sarà il Caronte per “navigare” nello spogliatoio del Napoli. L’uomo che consentirà al nuovo allenatore di capire ogni sfumatura che diventa importante nella dinamica di un gruppo, nella gestione delle persone".