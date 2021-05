"Fa impazzire lo Spezia!", pioggia di 8 per Osimhen: "Se è questo, il Napoli è molto più vicino all'Inter!"

Victor Osimhen viaggia ad una "velocità superiore", come scrive La Gazzetta dello Sport. Sia concretamente, visti i suoi sprint in campo, che nei numeri: sette gol nelle ultime otto gare. Pioggia di 8 dai quotidiani per la grande prestazione contro lo Spezia. "Se è questo, per il prossimo campionato è molto più vicino all'Inter", si legge su Tuttosport. Dal Corriere dello Sport anche mezzo voto in più: "Fa impazzire lo Spezia, non semplicemente la difesa: una doppietta, un vassoio sul quale accomoda per Lozano, una giornata che è tutta sua".

LE PAGELLE DI OSIMHEN:

La Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8,5

Tuttosport 8

Tuttonapoli.net 9

Tuttomercatoweb.com 8