Fabian resta a Napoli? CdS: "I corteggiatori hanno fatto altre scelte"

Fabian Ruiz è ancora un giocatore del Napoli e sempre più probabilmente tale resterà entro la fine degli affari. Certo, il mercato è imprevedibile e tutto può accadere in un clic, in un amen di milioni, ma per il momento gli estimatori del genere tipo il Barcellona non sono andati al di là di qualche chiacchierata poco costruttiva e poco milionaria e hanno fatto altre scelte. Buone notizie per Spalletti. Lo scrive il Corriere dello Sport.