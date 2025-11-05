Flop McTominay, CdM: visto? Il problema non era certo De Bruyne...

Nella sfida contro l'Eintracht Francoforte, terminata ieri sera sullo 0-0, il peggiore in campo è stato senza dubbio Scott McTominay, troppo sprecone sotto porta. Il Corriere del Mezzogiorno ricorda che qualcuno diceva che il suo momento no fosse dovuto alla complicata coesistenza con Kevin De Bruyne, ma adesso quest'ultimo è assente e l'ex Manchester United è stato autore della peggior prova stagionale:

"In attacco si chiarisce il super equivoco: il problema di McTominay non era certo la presenza di Kevin De Bruyne. Lo scozzese è in difficoltà, ieri sera ha fallito le uniche occasioni che il Napoli ha avuto proprio nella sua funzione di attaccante aggiunto. Ciò che non ha fallito lui, ha ciccato immondamente Anguissa. Ci sono anche buone notizie: Elmas soprattutto, ma anche la prestazioni di Noah Lang, per quanto è durata, e quella dell’ormai promosso Gutierrez".