C'era un rigore per il Napoli? Cosa rivela la moviola del Cds

© foto di www.imagephotoagency.it
mercoledì 5 novembre 2025, 12:40Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Voto 5,5 al direttore di gara di Napoli-Eintracht. Il portoghese Pinheiro. Diversi episodi dubbi, su tutti un possibile, potenziale penalty non concesso al Napoli. Ecco cosa si legge sul 'Corriere dello Sport' di oggi con la moviola di Edmondo Pinna.

"L’ultimo episodio ha lasciato qualche dubbio: incursione in area di Neres che viene affrontato in scivolata da Theate, il quale cade sul braccio sinistro, poi - con l’azzurro che era passato - si gira sulla pancia e tocca il pallone stesso con il gomito destro. Visto da dietro, sembra un movimento quasi... voluto. Il VAR lascia la decisione del campo".