Problemi offensivi, CdM non fa drammi: ci sono tante attenuanti

Il Napoli per due partite consecutive è rimasto a secco di gol, evidenziando dunque dei problemi dal punto di vista offensivo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "C’è una pila di attenuanti, ma il problema della fase offensiva è questo: il pallone scotta, non si tira e non si riesce a rompere la gabbia difensiva dell’avversario. Anzi, l’obbligo di vincere crea situazioni imbarazzanti nelle quali si rischia addirittura di perdere. E’ successo almeno due volte ieri sera.

Si chiariscono equivoci importanti. Uno lo abbiamo detto: ci sono gli ex infortunati che sono ancora sotto stress. Lobotka quasi la toccava con paura ed è uscito in sofferenza. Buongiorno ha picchiato quando non ce la faceva e Rahmani si è fatto ammonire ed hanno annaspato quando “scendevano” i tedeschi".