Pari con l'Eintracht, Tuttosport: le 4 ragioni che non hanno permesso al Napoli di vincere

Il Napoli non va oltre lo 0-0 nella sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Tuttosport oggi in edicola analizza i motivi che non ha permesso al Napoli di fare bottino pieno: "Stanco, appannato, impreciso e sfilacciato. Sono le quattro ragioni che hanno impedito al Napoli di battere un modesto Eintracht Francoforte e la sola generosità degli azzurri non è stata sufficiente per incassare tre punti fondamentali in chiave qualificazione agli ottavi di Champions League.

Finisce 0-0 ed è il secondo pareggio a reti bianche consecutivo al Maradona per il Napoli che sta facendo una fatica enorme ad andare in gol: nelle ultime tre partite, soltanto una rete all'attivo, quella realizzata da Anguissa che aveva regalato la vittoria contro il Lecce. Il team tedesco, invece, ha giocato con il solo obiettivo di strappare un pareggio: dopo i due ko con 10 gol subiti contro Atletico Madrid e Liverpool, aveva come unico scopo tornare a casa con la porta inviolata".